前上櫃公司「圓方創新」前徐姓董事長等公司高層，遭檢舉涉嫌於2014年間涉及非常規交易，虛偽預付土地價款，並不實請款，造成公司損失上億元，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易、《刑法》偽造文書等罪。台北地檢署27日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索、約談徐男5人到案。

徐男曾與前台南市議長李全教發生投資糾紛，李的元裾公司與徐男2010年合資成立子公司神去村、孫公司神去山，以打造新竹神去村度假中心為目標。但李指控徐以減資、增資、擅自轉賣等方式，奪走元裾持有的神去山股權，導致元裾損失，台北地檢署2015年曾依背信罪起訴徐男6人。

·

調查局接獲檢舉，指2014年圓方創新進行位在新竹縣竹東鎮上館段土地的交易案，分期付款期間，徐男等人涉嫌以不實的請款單，使公司支付原本不需支付的款項，事後相關款項沒用於支付土地交易的分期款項，反而被徐男等人挪為私用，造成公司損失上億元。

調查局獲報，國際知名精品旅館管理集團GHM集團，曾於2014年間與圓方創新簽約，計畫投資70億元，合作開發新竹縣竹東鎮的「神去村」，想打造成北台灣規模最大的國際飯店品牌度假村，期間圓方創新進行土地交易，卻涉及在分期付款時涉及不實請款。

調查局認為徐男等人涉犯《證券交易法》第171條第1項第2款、第3款非常規交易、特別背信罪、《刑法》第216條、第210條行使偽造私文書等罪嫌，報請北檢指揮偵辦，北檢27日指揮調查局台北市調查處執行搜索4處，訊問徐男5人。