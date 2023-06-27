近期「#MeToo」風波持續延燒，有不少明星藝人皆遭捲入。而今(27日)「大牙」周宜霈在社群上更新一則長文，指控陳建州進她飯店房間後，有諸多毛手毛腳的舉動，而陳建州及其妻子「范范」范瑋琪隨後曬出同樣的律師聲明反擊，相關消息在社群上引發討論。對此，有網友挖出20多年前周杰倫一首經典歌曲〈鬥牛〉MV中的畫面，笑稱：「朝聖周董20年前寫的死亡筆記本。」

大牙今日在社群上鼓起勇氣，公開11年前的往事，文中她憶及那晚，陳建州不顧她身上披著浴袍，並在委婉拒絕多次後，仍進入她的房間，且還有「背後環抱」、「言語騷擾」等舉動，消息曝光後震撼全網，其貼文底下的留言區中也湧入許多演藝圈、政治圈以及不少網友留言力挺。對此，陳建州及其妻子「范范」范瑋琪隨後也在社群上發聲，曬出同樣的律師聲明否認大牙的說法。

此外，相關消息曝光後，也有不少網友開挖陳建州過往的貼文以及其他蛛絲馬跡，在社群上掀起熱議。其中，有網友發現周杰倫在20多年前的經典歌曲〈鬥牛〉MV裡，其參演的男星中，舉凡黑人陳建州、NONO、許傑輝等已有3位涉嫌性騷或性侵，讓網友笑稱：「聽說是死亡筆記本，趕快來朝聖一下哈哈。」

在該則影片的留言區中，也引起網友熱議，紛紛留言：「不是不報是時候未到」、「台灣辛普森，最強預言家」、「這個MV竟然再度爆紅。」另外，也有網友點名其他參演的男星，指出：「MV中就剩下一位康晉榮先生還沒被點名，康康哥千萬不要接棒啊」、「剩康康沒出事了，頂住。」

周杰倫 Jay Chou【鬥牛 Basketball Match】-Official Music Video。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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