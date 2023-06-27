聯合再生下午舉行媒體交流會，說明太陽能市場、供應鏈狀況，與聯合再生的營運對策。洪傳獻說，今年太陽能產業的年度盛事國際太陽能光電和智慧能源大會暨展覽會5月在上海舉行，多達30萬人與會，而實際到埸約有50萬人，參展盛況空前，展現太陽能產業的蓬勃發展。

為什麼太陽的市場持續成長，但產業的獲利卻是相對艱困？洪傳獻分析，估計每年太陽能裝置量將達200GW，但面臨來自中國的太陽能矽晶圓總產能就接近1000GW規模，呈現殺戮戰場的局面。

聯合再生執行長潘文輝補充說，太陽能多晶矽需求約300至350GW，但產能是需求的2倍達700GW，引發報價崩盤，去年底曾經一天慘跌30%，今年5月又出現一次崩盤，這對太陽能業者是非常大的挑戰。但聯合再生對綠能的信心卻沒有因此喪失，希望能在困境中突圍！

聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞表示，今年聯合再生海外和台灣營收佔比各半，海外營收方面，美國市場占25-30%，歐洲占15%，其他約5-10%。2Q受到原料價格波動，將是全年谷底，3Q撥雲見日，4Q會更好。聯合再生目前三箭齊發，包括穩健在台市占，約4成；其次在泰國合作生產攻美國市場；以及在歐洲ODM和OEM的項目。

洪傳獻強調，聯合再生要追求永續經營，未來目標電站持有能達500MW，這部份是有固定營收和獲利，此外，也將委請外部顧問公司評估，切入第3代半導體，預計今年底會有初步決定。