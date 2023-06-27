台北市南港高工舉辦「111學年度薦派全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習」，校方表示，61位來自全國各校工業類、農業類、家事類技藝競賽獲獎優異學生團員分成「機電整合運用」與「創新設計應用」2組，順利展開德國精實見學課程，師生一行獲益良多。

南港高工表示，2組學生在4日至17日間考察德國企業SIEMENS GmbH、MAG IAS GmbH 、WMF GmbH，以及 專業古蹟修復公司Fritz Schneider Architekt、綠建築園區WeberHaus 、巴斯夫集團（BASF），師生一行獲益良多。

南港高工表示，兩組學生課程均包含文化參訪、實習實作及見習課程，培訓目標包含逐年選送技術型高中師生赴國外進行技藝交流學習，返國後推廣及帶動國內技職教育國際化，培養具國際競爭力之人才；強化技術型高中學生專業實作能力，並提升英文口語、簡報能力；帶動國內技職教育國際化並與國際無縫接軌。

南港高工校長劉美慧表示，感謝教育部國教署經費補助與指導、台北市教育局支持與協助，大安高工校長楊益强與松山工農校長何杉友協助帶隊前進德國學習外，還要感謝百齡高中校長張盈霏的引介，才能在德國優質企業實作學習。

學生團員林彥成表示，新科技、新發展，學然後知不足，還須不斷學習。學生楊耀安則說，感謝助教總是用最簡單易懂的方法教導，各領域間都要互相學習才能相得益彰，探索與求解的過程讓自己一步步找到選手的價值。