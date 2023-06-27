台北股匯市持續雙殺，台股27日開低走低，並跌破「萬七」大關，大盤指數終場收16,887.9點，下跌171.34點，跌幅1%，成交量2,938.53億元，三大法人賣超144.67億元，外資狂賣117.53億元。

匯市方面，隨外資熱錢持續匯出，新台幣開盤偏貶，早盤最低貶至31.05元，但適逢月底及季底，出口商拋匯需求撐著新台幣匯價，午後外資持續匯出，新台幣貶幅雖有擴大，但整體不脫離震盪格局，全日僅小貶1.3分。

匯銀主管分析，相較連假後首日外資大舉匯出，今日匯出金額明顯縮手，加上出口商作帳拋匯，美元賣壓不小，整體盤勢由外資及出口商兩股力道對作為主，全日多在31元上方來回盤整，總成交量也較昨日縮小許多。

匯銀主管分析，新台幣26日貶破31元整數關卡後，預料將先盤整一陣子，加上適逢月底加上季底，出口商拋匯需求很大，即便近期外資能持續匯出，短線新台幣應會持續在31元上下測試，預估震盪區間為30.8元至31.05元；後續則要持續關注經濟數據，將牽動全球匯市走向。