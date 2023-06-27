韓國人氣男團SHINee今年出道滿15周年，最後一位入伍的成員泰民也服役期滿退伍，時隔2年2個月，SHINee終於帶著新專輯《HARD》回歸歌壇。還在專輯發行前夕舉行了暌違6年9個月的韓國線下演唱會，並於公演中搶先公開表演新專輯歌曲，一連3天的演出總動員3萬名觀眾，且專輯發行後更攻佔40國iTunes專輯排行榜。

在成員溫流因健康因素暫時中斷活動，未能參與演唱會與此次回歸行程的情況下，珉豪、Key與泰民重新分配歌唱部分、調整舞台路線與編舞，這是SHINee出道後首次進行3人版的單獨演唱會，在時長3小時的演出中沒有個人表演舞台，一共演唱27首歌曲，最終完成最佳演出。

成員表示：「為了報答大家的支持才能持續走到現在，迎來出道15周年，但這只是個開始，會成為總是新穎帥氣、毫無保留努力挑戰的藝人，通過大家給予的力量，努力進行活動。」

新專輯主打歌〈HARD〉是首結合Boom bap、R＆B與90年代嘻哈等多種類型的混和嘻哈舞曲，有著強烈的鋼琴演奏與成員們充滿力量的歌聲，是製作人KENZIE為SHINee量身打造的新音樂色彩，能見到專屬SHINee的嘻哈風格。

久違回歸的SHINee特別錄製影片問候台灣粉絲，舞蹈擔當的泰民親切地說明新歌重點編舞，當被問到身為團隊老么感到最HARD的點，語出驚人地自爆：「和哥哥們相處在同個空間光是呼吸都覺得累。」引得珉豪大笑，KEY則是一臉不可置信的瞪大眼睛，還直接阻斷泰民發言，相愛相殺的好感情展露無遺。