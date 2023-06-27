前年新北市何姓咖啡商遭行刑式狙殺命案，檢方查出，天道盟華山會成員許杜群懷疑製毒資訊遭何男洩漏，在海外遙控至尊盟尊合會會長張景欽買凶殺人，台北地院將張景欽、槍手黃泳群判處無期徒刑，共犯陳憲民判刑6年。台北地檢署核發394萬多元犯罪被害人補償金，提告請求黃、張、陳3人連帶償還。台北地院27日開庭，張主張金額太高， 陳則否認犯罪認為不須賠償。

本案是因許杜群懷疑何男洩漏製毒資訊，損及華山會利益，欲致其於死地，2021年6、7月透過張景欽以600萬元委託黃泳群殺人，槍枝由許、張2人提供，張另指示小弟陳憲民將安家費交付黃男家屬。

許男為躲避查緝，提供衛星電話給張、黃聯繫，2021年10月23日，張、黃及陳3人為確保作案順利，先至墾丁某民宿附近的墳場試槍。

張男原本將作案用的槍彈交由陳男保管，但後因黃男與其堂兄發生爭執而持槍滋事，槍彈遭雄檢查扣，許杜群再提供槍彈給黃，張擔心黃再持槍滋事，指示黃將槍彈藏放在張家。許、張指示黃於11月22日下手行凶。

11月22日上午8時，何男開車送兒子上學後返家，拿著妻子的早餐準備上樓時，在新北市新店區住處樓梯間被黃叫住「小何，這筆錢該怎麼處理？」，何被黃男近距離朝其頭、頸、胸等部位連開4槍，其中1發子彈從左側下巴下方貫穿頭部。

黃男犯後當天搭機潛逃至大陸廈門，大陸公安接獲我方通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，同年12月8日將黃男遣返。張男則在出境前在桃園機場遭拘提，並循線查獲陳憲民。北檢起訴張男建請法院量處「最嚴厲之刑」（意指死刑），並對逃亡杜拜的許杜群發布通緝。

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