民進黨今召開提名策略小組會議，新竹縣一選區擬提名詹紀緹，苗栗縣二選區與無黨籍曾玟學；還有優質拚連任的山地原住民由現任立委伍麗華及平地原住民陳瑩；預計明天中執會通過提名。

據了解，下周處理台北市及新北市，永和、中山北松山等區域，雙北、花蓮及離島馬祖的李問，可望全數完成提名。

此外，民進黨今召開2024大選提名策略小組會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議如下，針對基隆市立法委員提名候選人張秉鈞因個人因素，家人向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名。會中決議提請6月28日中執會同意張秉鈞退選。明天中執會，基隆選區可望通過變成徵召區。

民進黨知情人士指出，目前是13個艱困區，減去明天提名的新竹及苗栗兩人，剩下11個選區要處理，下週預計處理四、五選區，最慢7月13日中執會，剩下11區一定要處理。

據轉述，會中提到，連江縣黨部主委李問，與會者都認為，李很有在地經營決心、又是新世代、開疆闢土典範，因為航班飛機無法起飛，所以李問提名建議，將延後到下周。

至於新竹縣立委第一選區國民黨已確定派出前立委徐欣瑩參戰，民進黨今天提名小組建議提名湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹。

黨內人士指出，詹是基層黨工出身，桃園楊梅黨部及國會助理歷練，因為楊梅黨部隔壁就是竹北等選區，詹從小在新竹湖口出生。

至於合作的無黨籍苗栗縣議員曾玟學，與詹都是新世代經層歷練，曾在地經營非常深厚、問政犀利。

此外，伍麗華現任原民部主任，更是民進黨三十多年來第一位原住民立委，長年推動族群主流化、拓展原住民族文化，與平地原住民立委陳瑩，力拚連任。