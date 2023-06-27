台北農產運銷公司近日進行董事會改選，因未能拿下人事任命權，農委會董事退席抗議，讓董事會技術性流會，總經理難產；農委會主委陳吉仲日前也批評台東釋迦恢復出口大陸是「自貶國格」。國民黨立委賴士葆批評，農委會施政向來政治凌駕專業，並舉出農田水利收歸國有後行政效率更差、農產品禁止輸陸只耍嘴皮罵中國大陸、把萊豬說成保健品，日本排核廢會影響漁獲產值也未見抗議，痛批陳吉仲「用巧言善辯掩飾他的無能」。

賴士葆今(27日)在臉書指出，陳吉仲說北農要有專業團隊經營，為消費者把關才能賣好價格，讓農民收入好。但實際上，「農委會施政向來政治凌駕專業，在北農經營權之爭，看到農委會刀光劍影大肆政治運作，技術操作退席使會議流會，再換取翻盤機會，談專業很違和」。

賴士葆也提到，過去蔡政府違法將人民團體「農田水利會」 收歸國有，陳吉仲說可以擴大灌溉服務區域嘉惠農民，但是兩年過去，媒體報導行政效率更差，水路破損沒有修，水閘門淹水沒人管。

賴士葆批評，「陳吉仲用巧言善辯掩飾他的無能，他的施政以及對外言行都充滿極端意識形態及政治算計」，釋迦不能銷大陸，台東縣政府窮盡一切努力打開通路，中央政府袖手旁觀，還要酸地方政府自貶國格。過去鳳梨、釋迦、柑桔、白帶魚、竹筴魚禁止銷大陸，陳吉仲除了耍嘴皮子罵中國大陸，喊要上告WTO，再來就是補助。其實農漁民念在茲的是農漁產品可以順利的外銷，不是希望靠政府的補助。

賴士葆提到，過去陳吉仲捍衛美國萊豬進口不遺餘力，甚至情辭迫切地說萊劑代謝很快，是一種好的添加物，就像人吃三餐之外還會吃一些保健品，讓輿論炸鍋。現在日本要排核廢水到海洋，台灣將來半數漁獲產值會受到影響，卻不見伶牙利嘴的陳吉仲大聲地去向日本抗議，以保護台灣漁民生計以及民眾的健康。不只農漁產品產銷失衡，缺水、缺蛋影響民眾生活，陳吉仲習以為常地用納稅人的錢來補貼政策的疏失。

賴士葆直言，在這樣的狀況下，只有陳吉仲有本事，還能自吹自擂不時地把自己推向新聞的熱點。全民都想請問陳吉仲爾俸爾祿民脂民膏，做過什麼福國利民的事情？