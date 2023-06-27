八八風災重創屏東來義鄉，導致林邊溪上游的來社溪及瓦魯斯溪崩塌嚴重，為此，屏縣府針對該2條溪流執行清疏工程，總清疏量100萬噸，不僅增加野溪通洪斷面、保護溪流周遭社區安全，還為縣庫增加3112萬。

屏縣府指出，八八風災導致林邊溪上游的來社溪及瓦魯斯溪崩塌嚴重，對此，水利處在瓦魯斯溪、大後溪、來社溪與內社溪等匯流點設置監控點，已監控分析該處河道輸砂量及土砂殘存量，以計算該集水區土砂收支，並利用此調查資料於野溪治理決策上，保護溪流周遭社區安全。

水利處表示，經彙整2004年至2021年降雨量與崩塌面積等資料，發現2009年因八八颱風造成的崩塌總面積達到1039萬平方公尺，經觀測崩塌總面積開始則逐年下降，自然植生復育速度也已大於新增崩塌，在監測調查後發現，來社及瓦魯斯溪土砂殘存量約864.5萬立方公尺。

對此，縣府團隊去年參考該調查資料，進而辦理「林邊溪上游來社溪及瓦魯斯溪清疏工程」，該工程於今年3月21日完工，清疏河寬80公尺，清疏長度3200公尺，總清疏量100萬噸，除增加野溪通洪斷面外，還為縣府增加縣庫收入3112萬元。

水利處強調，針對來社及瓦魯斯溪野溪淤積問題，將持續辦理清疏工作，並在瓦魯斯溪與大後溪匯流點、來社溪與內社溪匯流點及溪流旁重要聚落點位等位置持續監測，獲取土砂運移到下游的量體，並以流域土砂管理模式，依收集資料辦理河道土砂沖淤及集水區土砂收支分析，作為該區域野溪整體治理推動參考。