PTC310UV2的12倍光學變焦鏡頭搭配4K超高解析度，打造出無可比擬的影像畫面；同時內建先進「AI 人形辨識」演算法，搭配三種追蹤模式，展現靈敏精確的追蹤效能，即使沒有專業攝影師，舞台上的講者仍可自由移動、自在展示引人入勝的主題內容。PTC310UV2配備IP、HDMI、USB、3G-SDI等主流輸出介面、PoE+乙太網路供電、及多樣化攝影機控制協定，如今更獲得 Microsoft Teams的硬體認證。使用者選擇PTC310UV2攝影機可輕鬆搭配Microsoft Teams進行影音串流，在企業、教育、體育、電競、政府、宗教、醫療和表演藝術等行業大放異彩。

圓展美國子公司教育與專業影音產品管理總監Aalap Patel表示：「我們非常興奮PTC310UV2成為第一款獲得Microsoft Teams認證的AI自動追蹤攝影機。現今企業和政府單位對於大型會議室以及教育訓練階梯教室的攝影機需求提高，而通過Microsoft Teams 認證的圓展Pro AV自動追蹤攝影機將成為他們的首選。」

Microsoft Teams合作夥伴裝置工程暨認證（Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification）資深總監Albert Kooiman指出，「超大型會議室必須要有強大影像表現力的攝影機，獲得Microsoft Teams認證的專業AI自動追蹤攝影機，有助於拉進講者和觀眾的距離，並豐富協作式和遠距-混合工作型態的使用者體驗。」