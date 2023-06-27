歐洲央行在過去一年當中，每次的政策會議都決議加息，六月已將利率升至3.5%，當時並承諾七月還會有更多的升息，以抑制通膨。

拉加德在葡萄牙Sintra舉行的ECB論壇上說，歐洲央行在近期的未來不太可能很有自信地說，利率已經到達峰值。

問題在於，由於工人試圖補償所得的損失，相對較快的工資成長，已經給通膨帶來壓力；此外低於預期的生產力成長，也惡化了此一過程。

拉加德認為，勞動力市場的韌性以及就業的成長，都加劇了此一通膨壓力的態勢，而這兩個因素都可能持續存在，並延長通膨壓力。

儘管歐元區近幾個季度出現衰退，但企業仍設法留住工人，此一出乎意料之外的動態，都在推動工資成長。

拉加德說，此一脫節的情形，在一定程度上反映了，在勞動力短缺的背景下，企業正在囤積勞動力。這也正在拖累生產力的增長，而公司囤積勞動力的動機也不會很快地消失。

另外一個問題是，就業的增長多來自生產力處於歷史低位的部門。

行長說：「這些都意指著，我們將面臨數年的名目工資上漲，同時之間生產力的低迷，也加劇了單位勞動力成本的壓力。

這些發展，都將迫使歐洲央行需明確承諾，在較長的時間內維持高利率水準。

拉加德說：「這將確保，升息不會引發過快的政策逆轉的預期，並使我們過去行動的全部影響得以實現」。