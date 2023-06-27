台中市大肚環保運動公園登山步道可連接萬里長城、旗開得勝等步道，假日休閒運動人潮不少，位處停車場的公廁設施老舊、燈光暗，台中市議員曾威27日上午前往會勘，爭取改善傳統公廁，提供民眾登山更好的環境；建設局將錄案研議是否納入後續年度爭取環保署補助標的。

曾威指出，大肚環保公園登山步道假日和休閒時間會有很多人來爬山、運動，目前停車場處有間傳統公廁，環保公園旁則為陽光公廁。對比下來，不少民眾常向他反映停車場公廁雖定期清潔，但設施老舊且較陰暗，尤其女性在使用時會感到不安，而陽光公廁改善前述的問題，但多數登山者並不會特地繞到公園旁的陽光公廁使用。

台中市大肚環保公園登山步道位處停車場的公廁老舊、陰暗，台中市議員曾威（中）27日前往會勘，爭取將公廁汰舊換新，若可申請改建陽光公廁，也會積極爭取。（潘虹恩攝）

他說明，陽光公廁有幾項定義，譬如男、女廁間以及坐、蹲廁間要符合一定比例，或是應設置小朋友廁所、洗手台等親子廁間設備，並符合無障礙使用。除公廁設備汰舊換新，也將高齡者、家長、女性、小朋友等多數使用者的需求納入考量。經現場會勘後，他與相關單位人員認為公廁確實需要汰舊換新。

不過曾威表示，陽光公廁建置是環保署的補助案可以申請，目前尚不知道環保署明年是否有相關補助，因此能否申請改建為陽光公廁還未有定論，他會協請立委建議環保署持續推動，並積極爭取。若最終無法申請陽光公廁，也希望市府可以盡快編列預算進行公廁改善，提供民眾使用。

建設局說明，大肚環保公園總計有兩處公廁，位於公園內的公廁已於110年完成陽光公廁改善；另位於門口旁的公廁，建設局將依地方意見錄案，研議是否納入後續年度爭取環保署補助標的。