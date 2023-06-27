睽違3年，華山基金會台東愛心天使站首辦大型活動，帶領上百位長者打棒球，體驗一日棒球員。（蕭嘉蕙攝）

台東長者體驗一日棒球員，架式十足，在打擊、滑壘、投球等各項趣味闖關活動中，享受運動樂趣。（蕭嘉蕙攝）

體育盛事「世界棒球經典賽」，時隔6年重磅回歸，勾起台東老一輩對紅葉少棒盛況的回憶，華山基金會今舉辦「台東老人棒球賽」，邀請百歲人瑞與130名弱勢長者同樂，也是長者們睽違3年首次相聚，享受運動樂趣，告別疫情時代。

吳阿公身穿紅色棒球裝，站上打擊手位置，採取短打姿勢，一連三球成功擊出，身手矯健，很難想像他今年已經高齡101歲，接連回壘得分的跑者，各個也都是銀髮選手。

「真的好開心！」，來自東河站的長者林春花說，等了3年，終於有機會見到朋友，雖然不是很懂棒球，但是能和大家相聚，心裡就很高興了。

華山基金會區長廖倖玉說，疫情期間，許多長者獨居又不擅使用網路，進而失去與社會的連結，甚至可能出現憂鬱傾向，睽違3年疫情消退，首次舉辦大型活動，帶領全台東各服務站長者打棒球，也設計各項有關棒球的趣味競賽。

「2023世界棒球經典賽」燃起台東老一輩人的棒球魂，華山基金會延續這股熱情，今舉辦「台東老人棒球賽」，上百名長者體驗一日棒球員，在打擊、滑壘、投球等各項趣味闖關活動中，享受運動樂趣，也希望喚起各界對三失老人的關懷。

廖倖玉說，華山基金會主要服務65歲以上的失能、失智、失依老人，曾經有1位獨居長輩，因為經濟條件不佳，住屋處的臥室和廁所相連，完全沒有門遮擋，我們就請義工協助修繕，改善居住環境，也避免夏季蚊蟲飛、冬季冷風吹的情況。

台東逾百位長者睽違3年走出家門再聚首，重溫棒球的熱血，展現人老心不老的頑童精神。