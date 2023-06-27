陸軍十軍團2名在台中大雅營區服役、同寢室的陳姓職業軍人，26日早點名未到，被發現都倒在床上且無生命徵象，送醫急救仍雙亡，現場也發現一支瓦斯鋼瓶，2人疑一氧化碳中毒；今(27日)上午檢察官及法醫進行解剖並採集檢體，送交法醫研究所化驗，檢察官也著手釐清不明氣體鋼瓶出現在營區內。

兩名33、29歲陳姓職業軍人為同寢室，昨早點名未到，之後被發現都倒在床上且無生命徵象，送醫急救仍雙亡；檢察官昨（26日）會同法醫師相驗後，認定33歲陳男一氧化碳中毒而死，排除外力，家屬無意見；但29歲陳男家屬則認為遭「連累枉死」，檢方今解剖複驗，陳男家屬到場後崩潰大哭。

家屬表示，陳個性體貼，當初從軍是受到舅舅影響，沒想到卻因此喪命，並強調，現在知道對方已經死亡，就算提告殺人可能也會以不起訴結案，但家屬仍希望可以找出真相，賠償部分已不是重點了。

由於在現場被查扣的氣體鋼瓶非營區內裝備，為何出現在寢室內？檢方也調閱營區監視影像及兩人手機、訊問相關人員，釐清追查該支鋼瓶如何通過營區管制攜入？也還原案發經過，清查此案有無外力介入、加工輕生的可能性。

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