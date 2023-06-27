桃園市長張善政選前喊出設立全台第一的「婦幼局」，研考會近期調查發現，87.5％的受訪市民支持增設婦幼局、8成5的受訪者認為有助保護兒童，另因應近期性別意識抬頭，近8成認為有助性別平權，給市府強心針，預計明年初正式成立。

桃園市長張善政表示，桃園是個年輕且充滿活力的城市，許多市民朋友選擇在此成家立業。為了打造桃園市成為幸福樂居、安心生養之宜居城市，市府團隊提出不少友善政策，讓年輕市民放心生、安心養，藉此減緩城市少子女化的衝擊，提升城市整體競爭力。

張善政強調，桃園市成立婦幼局，除了要針對婦幼相關政策建立專責機關，提升城市婦幼服務品質及效率外，面對近日社會矚目的性騷擾議題，婦幼局也將能夠有效結合並擴充既有相關處理機制，形成性騷擾防治的第二道防線，提升性別平等意識。

除了婦幼局成立在即，桃園市近半年也提出不少有感的教育政策，包括「5歲幼兒教育助學金」及「中小學營養午餐免費」，減輕家長負擔，也獲得超過9成市民的肯定。在婦幼政策方面，有70.2％受訪者表示「生育津貼多1胎加1萬」政策有助提升婦女及幼兒福利，「產婦心理諮商」政策及「凍卵營養金」政策則分別獲得79.6％及69.1％的高度認同，凸顯桃園推動婦幼友善利多政策，已頗具成效。

研考會表示，相關調查結果將提供市府未來婦幼政策制定及推動參考。桃園市政府將持續加強與市民互動，廣納民眾意見，未來除了透過婦幼局的設立和相關政策的實施，提升婦女及幼兒的生活品質和福祉，更要不分男女老少，打造一個安全、友善的性別平等環境，讓桃園成為一個人人稱羨的幸福城市。

本次民意調查透過市內電話訪問調查，調查設籍或居住於桃園市？滿18歲以上市民的看法。調查時間為6月6日至6月11日，共完成1129份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點內。