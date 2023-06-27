台積電落腳的亞歷桑那州及墨西哥的三角地帶，加上華人人數居全美第4名的德州，為「美南新三角」地帶，是台商布局的新熱區。外貿協會26日(台灣時間27日凌晨1點)於美國德州舉行達拉斯台貿中心開幕典禮，為繼紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯後的第5個駐點。多位美現任、前任議員、企業領袖200多人到場恭賀。

貿協董事長黃志芳表示，在此設處，將可強化雙方在資通訊、軍工、電動車、醫療、機械等領域的合作。另外德州自美國聯邦政府標案中得標金額自2013年起即穩居全美前三，新設的辦公室也可從中協助企業開啟美國B to G的市場。

這場開幕現場冠蓋雲集，包含美國聯邦眾議員Pete Sessions、Lance Gooden、Keith Self、Jasmine Crockett等四位現任國會議員，及甫缷任的前眾議院科技委員會主席Eddie Bernice Johnson等，逾200名貴賓及企業領袖到場祝賀。甫來台訪問的美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格及我國駐美大使蕭美琴，因公未能親臨，各以賀函及影片祝賀達拉斯台貿中心開幕。

黃志芳表示，「台美21世紀貿易倡議」完成首批協定，對美業務拓展日益重要。近年來，美國的資金、人才、企業快速往南流動，又在美國政府加速製造業回流政策推動下，全球的投資也正湧向美國，美南、墨北正在形成一個世界級的製造中心，貿協布局的策略思考，也須與時俱進。

位於美墨邊境的德州是全美國土地面積和人口第二大的州，近年因新的科技聚落吸引大量技術人才湧入，現在美國5個增長最快的城市就有3個(奧斯汀、達拉斯和休斯頓)位於德州，包括埃克森美孚(石油)、 McKesson(製藥)、戴爾(IT)、特斯拉(電動車)和甲骨文(軟體)等大公司都將總部設於此。

對於亞歷桑那州、墨西哥及德州新成形的「美南新三角」地帶，為讓台企掌握供應鏈重組商機，貿協兩年前即開始評估到達拉斯這個美國南部重要科技、交通、電信和金融中心設辦事處。

黃志芳表致詞示，美台經貿關係近年來快速升溫，去年2022年美國前十大外來投資案中，台灣就佔了兩案，分別是台在亞利桑州投資400億美元的台積電及在德州達拉斯投資50億美元的環球晶。

在達拉斯台貿中心開幕典禮之後，隨即舉行「台灣科技日」，由8家台灣領導業者發表最新資通訊、電腦科技，智慧移動及智慧製造之新技術及解決方案，並邀請到北德州交通委員會簡報，如何透過其政府採購案開發美國大基建之交通運輸政府採購商機。

達拉斯台貿中心主任由前舊金山主任賴文毅接任，貿協表示，其對於美國事務相當熟稔，此次肩負起貿協紮根美南科技產業重鎮的重要工作，可以快速上手。