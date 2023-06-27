民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近日表示，他不反服貿，而是反黑箱，遭立委邱顯智發文砲轟「把318反黑箱服貿運動訴求，簡化為追求程序正義的反黑箱，這是扭曲歷史」，還強調「反黑箱」、「逐條審查」是運動策略。國民黨台北市議員游淑慧直批，運動策略就是騙人的，把人騙上街頭抗爭、抖內的不實廣告。而民進黨過去喊兩岸復談，到了選舉又滿口「糖衣毒藥」的政治語言，該做的事耽擱太久，真的別再礙台灣了。

「邱顯智委員，昨晚連續發了三篇文，令人傻眼！」游淑慧今(27日)在臉書發文提到，邱顯智不知道是不是要幫民進黨如今對於服貿協議的說詞護航，急了！竟然直接承認，當年太陽花運動期間，所謂「反黑箱」，「逐條審議」，「先立法，再審查」的說法，都是所謂「運動策略」！

游淑慧強調，什麼是運動策略？就是騙人的！把人騙上街頭，騙來抗爭，騙來抖內的不實廣告！謝謝邱顯智委員終於誠實。只是這傑出的一手，不知道能否拯救民進黨，但會否毀了自己政黨，就不是外人所能置喙的了。說正經的，其實非常樂見在2024的總統大選中，主要總統參選人，主要政黨一起直面ECFA、服貿，與貨貿協議的過去與未來。包括民眾黨總統參選人柯文哲，與國民黨總統參選人侯友宜都表態應該重啟談判。

「我非常贊成，當家要知當家苦！」游淑慧指出，因為台灣經濟的命脈就是貿易，高度仰賴FTA與各種形式的經貿整合。但是很遺憾，民進黨政府，在非選舉期間，左一句希望兩岸復談，右一句期待重啟服貿貨貿談判，到了選舉期間，又開始滿口「糖衣毒藥、一中市場」的政治語言。

游淑慧直言，本來就是應該被充分討論的議題，經濟發展高度依賴貿易的台灣，應該要儘可能談FTA，參與區域經貿整合，該做的事，已經耽擱太久，2024就讓民進黨政府下台，別再「礙台灣」了。「民進黨的礙台灣，我們承受不了！」