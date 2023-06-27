嘉義縣長翁章梁認為「教育資源平等」必需要持續關心。（廖素慧攝）

嘉義縣補教協會及嘉義縣教育展望協會，27日宣布推出「愛心助學育苗專案」，幫助學童能獲得優惠價或免費的課後補習教育，捐贈市值約1000萬元，可供501名國中小及高中職弱勢學子使用，縣長翁章梁代表受贈。

嘉義縣補教協會理事長林秋娟提到她從事補教工作20多年，長期幫助弱勢孩子課後補習，知道有些志同道合的同業也會扶弱，大家因而想擴散這份正向力量，提出「愛心助學育苗專案」的計畫，獲得嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘響應支持，並促成這個專案開始執行。

林秋娟說，全縣有200餘家補習班，目前揪集27家開出501個名額，總共約是1000萬元補習費市值，提供國小至高中職弱勢學生可以減免補習費用，9月開課，由縣政府及學校依學生實際狀況代為申請，媒合學生到學區就近補習班為優先，希望未來有更多同業一起參與，讓更多弱勢學子能持續受到幫助。

翁章梁表示，「透過教育才有機會讓階級流動」，教育是國家永續發展、培養下一代競爭力最重要的工程，隨著12年國教政策發布，孩子們擁有基本知識教育權利，但「教育資源平等」必需要持續關心。

翁章梁表示，為解決少子化及學生競爭力不足等教育困境，嘉義縣近幾年舉辦相關藝文活動，擴大學習面與促進在地學員的知識吸收，希望透過新方向、創意及實踐，為學子發展出更多「在地翻轉」的教育政策。