端午節過後，時序正式進入夏天。為了避免出門在外被豔陽曬傷老化，增加罹患皮膚癌風險，不少人都會擦上防曬乳來保護皮膚，不過如何正確使用卻是眾說紛紜。美國食品藥物管理局（FDA）和皮膚科醫生提供防曬乳的用法、防曬係數的計算方式，讓你在這個夏天能夠盡情享受戶外玩樂時光。

美國「福斯新聞」22日報導，根據FDA的定義，防曬係數（SPF）指的是塗抹防曬用品後，可以延緩皮膚被紫外線B光（UVB）曬傷的能力。舉例來說，原本10分鐘會被曬傷的皮膚，擦了SPF15的防曬用品後，可以延長到150分鐘才會被曬傷；若擦的是SPF30的產品，則要到300分鐘後才可能被曬傷。

乍看之下，防曬產品的係數愈高，的確能帶來更好的保護力，不過除了時間長度之外，「紫外線含量」也是決定能否有效防曬的重要因素，在早上9點曬一小時太陽，可能相當於下午1點鐘曬15分鐘的照射量。既然紫外線如此危險，應該如何正確使用防曬產品呢？FDA建議，每1平方公分皮膚應塗抹2毫克防曬乳，而為了方便大眾記憶，皮膚科醫生也提供了「9分法則」：

◆ 在臉上、頭部和頸部塗抹1茶匙。

◆ 上臂和手臂加起來1茶匙，左、各1。

◆ 身體前面、後面各1茶匙。

◆ 左、右下肢各2茶匙。

美國底特律非營利保健組織Henry Ford Health的林醫生（Henry Lim）說，按照上述原則，全身塗抹防曬產品的用量大約是31公克，相當於裝滿一口酒杯，「大多數人不會用到這麼多…通常只有抹建議用量的一半而已。」

除了足量塗抹，FDA也建議民眾出門前15分鐘就該擦防曬，且至少每2小時就要補擦一次。若進行游泳或其他大量出汗的活動，應該使用防水型防曬用品，並且每2小時在乾燥的皮膚上重新塗抹，才能確實抵抗紫外線的傷害。