港股27日小幅開高震盪，午間收盤漲292點，暫收在近全日高點19,086點。午後恒指延續升勢，繼續擴大升幅，最高來到19,226點、升432點。恒生科技指數亦跟進走升，最高升120點，來到3,992點高點。