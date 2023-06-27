截至收盤，恒指漲354點、漲幅1.88％，收報19,148.13點，收復19,000點大關。國企指數漲132.43點，報6,504.62點，漲幅2.08％。恒生科技指數漲2.57％、報3,973.13點。
盤面上，大型科技股普漲，網易漲近5％，快手漲超3％，阿里巴巴、京東、騰訊皆漲超2％，小米、美團、百度漲超1％。大陸房地產股多數收高。手機產業鏈、燃氣股、大金融股、半導體股、手遊股等紛紛上漲；昨日大漲的電力股多數回落，香港零售股跌幅明顯。
大陸房地產股普漲，其中，合景泰富集團漲近20％，富力地產、新城發展、龍光集團等漲超10％。物業管理股跟隨反彈，碧桂園服務漲11.2％，合景悠活、融創服務漲10％。消息上，根據機構6月中旬統計的資料顯示，6月百城首套平均房貸利率為4％。券商分析師認為，5年期貸款市場報價利率（LPR）下調將進一步壓降貸款利率，首套平均房貸利率有望進入「3字頭」。天風證券指出，看好地產板塊表現，並指出地產政策預期改善，地產有望逐步走出反彈走勢。
電子零件股多數上漲。舜宇光學科技漲7.4％、信利國際漲近6％、瑞聲科技漲2.3％。消息方面，中國資訊通信研究院最新資料顯示，5月份大陸市場手機出貨量呈回暖態勢。2023年5月，國內市場手機出貨量2,603.7萬部，年增25.2％，其中，5G手機2,016.9萬部，年增13.7％，占同期手機出貨量的77.5％。
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