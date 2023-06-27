國勢普查處副處長陳惠欣表示，雖然出口衰退，影響製造業就業，但內需服務業就業人數持續增加，包括住宿餐飲業、批發零售業都呈增加，使得5月失業率降至3.46％，創近23年最低。

至於無薪假增多的情況是否有反映在就業統計？陳惠欣表示，因經濟因素以致工時未達35小時的就業人數，確實在這個月升至22.1萬人，比4月多2萬人，已達常態水準18～22萬人的上限，主計總處會持續觀察這項指標的變化。

陳惠欣總結當前國內就業情勢仍屬穩定，展望6月適逢畢業季，依近五年經驗，失業率會升高0.06～0.07個百分點。