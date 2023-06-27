昨晚是2023澎湖海上花火節倒數第二場，本週四晚就要寫下今年句點。但昨晚天公不作美，原本晴朗炎熱的天氣，卻在花火施放前夕突然有雷雨攪局，也害無人機再度無法升空。不過，空拍玩家張瑩瑩卻在記錄這場花火時，無意間也拍下遠處的閃電畫面，彷彿雷神索爾都趕來看。

提供這花火與雷電難得同框畫面的張瑩瑩在臉書寫下：「讚嘆大自然的威力。原本擔心的雷、雨，反倒爲花火節添上一筆！」其他人看了則說，簡直是雷神索爾要下凡來看花火節，能拍到這種畫面真的好特別，也好漂亮。

而澎湖縣長陳光復也宣布，迄昨為止，澎湖旅遊人次已經突破70萬，接下來還有音樂節、燈光節、體育賽事等，期待年底的時候旅遊人次能突破120萬，讓大家有錢賺，也請遊客帶著愉悅心情、開心的來、平安回家。

張的陳姓空拍玩家男友說，當時他們和平常一樣操作空拍機升空，也沒特別想到會拍到什麼樣的照片，就單純拍拍花火，是事後查閱照片，才發現有這麼一張漂亮，難得拍到閃電的畫面。

澎湖氣象站主任張欽雄指出，5月一般是梅雨季，6月就是西南風和雷雨，所以6月出現雷雨算很常見，昨晚的花火節剛好有雷雨胞在澎湖上空，才會出現有花火又有閃電的畫面，要拍到這個就很罕見了。

澎湖國際海上花火節，今年結合迪士尼百週年夢幻慶典，自4月20日升空以來，為澎湖帶來可觀的觀光收益，截至5月份統計，旅客人數已達50萬9206人，較去年同期35萬5496人，有明顯增長；6月份拜端午連假之賜，首日就出現單日1萬6975人入境新高紀錄，且海運入境是平日三倍運量外，更超越空運高峰，光6月份旅客人次累積至今已21萬369人，今年已突破70萬人次，創造地方至少35億以上經濟效益。