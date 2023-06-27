中興高中林秀菊從事教職20多年來關懷弱勢、新住民家庭子女。（國教署提供／楊靜茹南投傳真）

頭城家商校友林文欽號召各方力量創辦功德會，讓清寒學子能繼續學業，透過教育翻轉人生，甚至回饋社會。（國教署提供／楊靜茹南投傳真）

教育部國民及學前教育署27日在中興新村省政資料館舉辦「112年杏壇芬芳獎」頒獎典禮，共81名教育人員及12個團體獲獎，教育部國教署指出，得獎者共通點都是對學子充滿愛心與耐心，對教育富有熱忱，盼該獎項激勵更多教育工作者，造福更多學子。

教育部國教署為了表彰堅守崗位、默默耕耘、犧牲奉獻的教育工作者，樹立教育界楷模，每年舉行杏壇芬芳獎徵選，今年共收件188件，評選出高中組13件、高職組17件、國中組19件、國小組25件及綜合組19件，共81名教職員、12個團體獲獎，其中不乏致力創新教學、為翻轉弱勢學生而全心奉獻的得獎者。

國立彰化特教學校實習輔導主任劉學齊，在資源有限的情況下，以無比的毅力、克服一道道難關，在不到3年的時間成立「加點愛庇護工場」，讓中重度智能障礙學生在完成高職教育後，能貢獻所學、回饋社會。

國立中興高中林秀菊從事教職20多年來關懷弱勢、新住民家庭子女，花心力發掘弱勢孩子的潛能，鼓勵孩子參與國語文等競賽，培養其自信心，當年受她激勵的孩子，如今不少人也投入教職反饋，一起在教育界打拚。

彰化縣竹塘國中體育老師莊孟融，協助旁人眼中的「麻煩人物｣透過田徑訓練，讓孩子從失控情緒中找到宣洩管道，甚至在全國及縣內運動競賽中發光發熱；透過申請計畫，讓孩子用體育結交不同國家的朋友，拓展國際視野。

國立暨大附中教師陳怡伶長年培育技職類同學專精技能，讓孩子獲得全國技藝競賽金手獎殊榮，這次她獲選壇芬芳獎，陳怡伶說：「希望教育界能更多關技職教育，為國家造就更多的技職人才。」

團體獎得主頭城家商功德會，是校友林文欽號召各方力量創辦，32年來每天為弱勢學子準備近百個愛心便當，也投入學生急難救助、贊助學生通勤費、書籍費等，讓清寒學子能繼續學業，透過教育翻轉人生，甚至回饋社會。