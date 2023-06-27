為增進原鄉閱讀平權，高雄市立圖書館於茂林、桃源、那瑪夏推出「原鄉書盒限定版」服務，7月1日上線。當地居民將可於高市圖官網線上申請書籍，每月提供30個書盒，每人當月限申請1次，可將書盒寄送到府，來回郵資全數以冠億建設公益善款支應，申請者不需再額外支出費用，還書時至在地就近郵局寄送歸還即可。

高雄市立圖書館推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。自7月1日上線。（高雄市文化局提供／崔正綱高雄傳真）

高市圖原鄉書盒共有「原鄉特色-原民文學」、「原鄉特色-原民文化」、「原鄉特色-原民繪本」、「兒童圖書-知識科普」、「兒童圖書-奇幻文學」、「兒童圖書-生活教育」、「一般圖書-小說文學」、「一般圖書-運動養生」、「一般圖書-館員推薦」9種主題類別，由館員精選書籍後，宅配至讀者住家，每箱書盒約有5本，盼能讓原鄉居民也有良好的親子共讀資源，提倡友善的閱讀環境。

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，高市圖青年董事觀察到原鄉需求，提案希望提供原鄉民眾免費申請書香宅配到府服務，拉近城鄉文化距離以及落實閱讀平權。本案獲得董事會肯定，因此2023年高市圖推出「原鄉書盒限定版」，將於7月1日起正式上線，期盼能讓閱讀種子遍地開花，縮短閱讀距離。

高雄市立圖書館推出「原鄉書盒限定版」服務，增進原鄉閱讀平權。自7月1日上線。（高雄市文化局提供／崔正綱高雄傳真）

高市圖第1、2屆青年董事鄭左慈提出，經過去年館務參與及暑期共識營前往高雄市原鄉等地踏查，第一屆青年董事王心妍有觀察到部分離圖書館較遠的民眾會因為交通因素，而減少或不願至圖書館借書或使用相關資源。

鄭左慈表示，參考2021年閱讀袋著走防疫版的經驗，期望圖書館規畫提供偏鄉民眾免費申請書箱宅配到府服務，達到提高偏鄉使用高市圖資源比率，消除城鄉借閱資源差距效果。

高市圖代理館長林奕成表示，高市圖特別規畫延長原鄉書盒兒童圖書借閱期，比照一般成人圖書借閱期皆為28天，在借閱當月裡都能安心親子共讀，不因時間壓力造成閱讀資源的浪費。

冠億建設說明，企業的宗旨「打造家的幸福最大值」剛好契合圖書館這項貼心服務，希望未來能夠更多參與閱讀平權的公益計畫。