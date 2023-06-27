大牙（周宜霈）今（27日）對外拋出震撼彈，指控11年前遭到前老闆黑人陳建州性騷擾，不過黑人全盤否認，並表示將委託律師追究法律責任，但有網友翻出5年前《小明星大跟班》的節目內容，有女來賓就爆料某中生代男主持偷吃，其中給出的線索和他似乎吻合，引起熱議。

有網友翻出2018年《小明星大跟班》的節目內容，邀請圈內的人蒙面爆料，其中一名女來賓爆料某個中生代男主持偷吃，她還提供線索，形容男方「形象健康」、「愛老婆、愛小孩」、「零緋聞」，並透露這位男主持人主持節目常常是大堆頭的，且和某固定女來賓「特別要好」。

蒙面女更表示有一次女來賓在錄影現場表示「站不了多久」，接著腿開開跌坐在地上，後來同個團體的人追問之下，她才解釋「因為我昨天被XX太久太狂，累到站不起來了」，並強調這個料「千真萬確」。接著說男主持人跟老婆因為愛情長跑，「所以說他其實很希望可以廣泛一點的Style他都要嘗試」。

網友挖出5年前節目內容熱議。（圖／翻攝自Dcard）

而5年前的片段如今再掀起討論，紛紛留言「聽到關鍵字了，愛情長跑跟女團」、「廣『范』一點的style」、「線索完全對應，主持節目都是大堆頭、愛家愛小孩、老婆很瘦、很會運動，爆料那位真的要蒙面」。

大牙今爆料遭到陳建州性騷。（圖／本報系資料照）

大牙今爆料11年前黑人強行進入她房間，並對她背後環抱、壓倒、言語等性騷擾，不過黑人透過律師發出聲明，強調指控內容毫無根據、全屬虛偽不實，將委請律師追究法律責任。

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