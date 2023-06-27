金管會證期局27日宣布「股務事務電子通知平台」將在今年6月30日下午七時起完成上線，呼籲投資人多多利用。證期局副局長張子敏指出，若以去年、1,538家上市櫃公司為例，若6,200萬份的股利發放通知書改為電子通知，可減少471噸的排碳量、相當於3萬9,250棵樹一年的吸碳量、6.5座大安森林公園的樹木量，節省的紙張可繞台灣16圈、紙張疊起來的高度相當於12.7座的101大樓，也可省下4.34億元印刷成本。

張子敏子指出，依據集保結算所統計，截至今年5月底止，已有471家公司完成簽約使用電子通知平台，總股東人數達到1,692萬人次，顯見電子通知除有效節省公司成本外，更是企業以行動支持淨零排放、充分落實ESG永續發展的具體展現。金管會鼓勵投資人多藉由接收電子通知服務，以行動支持節能減碳的永續政策。

為推動我國證券市場金融科技應用及落實永續政策發展，逐步推動股務數位化服務，金管會於去年底核准集保結算所開辦「公開發行公司股利發放電子通知業務」，督導集保結算所建置「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），並預計於今年6月30日下午7時起完成上線，提供上市（櫃）、興櫃公司及有股務代理之公開發行公司，得藉由此平台將現行紙本股利發放通知改採電子化之服務，讓投資人可以即時掌握股利發放資訊。

金管會在「創新、韌性、永續及普惠金融」發展策略下，持續提升金融市場數位化服務，並以創新優化股務服務，強化股東行動主義，並落實 ESG永續發展政策。