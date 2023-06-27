iPhone 15系列的面板需求大幅成長，代表著今年供應情況會更好，蘋果有能力在秋天正式發表前，生產更多iPhone 15。
iPhone 15系列中，以Pro機型的備貨量為最多，占了整體iPhone 15面板出貨量的58％，去年iPhone 14 Pro僅占43％。
另外，iPhone 14在今年6月的出貨量，則較去年iPhone 13的出貨量少了22％。
目前蘋果加碼iPhone 15面板訂單，顯示出蘋果要對產品進行整合。
日前外媒爆料指出，iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max的螢幕將由三星和LG兩家供應商提供，而LG將會承擔iPhone15 Pro系列一半以上的螢幕訂單。這兩款機型使用的是蘋果定制的ProMotion螢幕，可根據內容自動調整更新率。
由LG Display供應大部分iPhone 15 pro的LTPO OLED面板，對三星極為不利，因為三星去年為iPhone 14 pro提供70％的OLED面板。
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