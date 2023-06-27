雲林縣麥寮鄉台塑六輕園區管理部27日號召廠區員工，並邀雲林離島工業區服務中心、雲林縣政府環保局等單位共同辦理淨灘活動，200餘人在濁水溪出海口海堤共清除一般垃圾680公斤、回收垃圾200公斤，一起守護生態日益豐富的濁水溪，為維護地球環境盡1份心力。

淨灘活動參與者除六輕各廠區及協力廠商員工，還有麥寮鄉公所、海巡署中部分署第4岸巡隊、鄰近社區等人員，大家表示濁水溪出海口是未來發展生態旅遊的重要基地，具有國際級賞鳥聖地的觀光潛力，一定要好好維護。

六輕管理部協理蔡建樑說，海漂垃圾一直是影響海洋環境的一大因素，即便每年有許多團體投入淨灘，仍無法改善，為展現企業責任及實落環境行動，除不定期辦理淨灘外，也與協力廠商合作，從每月2次派遣人力至海岸線撿拾垃圾及大型廢棄物，增加為每周3次，讓外界看見企業對廠區周邊環境的用心與努力。

台塑指出，企業對地方公益與環境維護義不容辭，不僅在關懷弱勢、農漁業輔導與魚苗放流等面向回饋地方，亦多次辦理淨灘、清掃街道及環境教育營隊，讓海洋保育與環境保護觀念向下扎根，致力與地方共存共榮，持續實現廠鄉一家親的願景。