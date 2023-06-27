警消獲報趕抵現場，5分鐘內將2名男大生拉出，1人頭部受傷，1人手部粉碎性骨折，意識清楚，送醫急救，目前無生命危險。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東關山今下午發生嚴重對撞車禍，2名來自北部的男大生共乘機車，行經花東縱谷公路台東關山段時，與左轉的大貨車發生碰撞，2人受困車底，警消獲報趕抵現場，5分鐘內將人拉出，1人頭部受傷，另1人手部粉碎性骨折，所幸意識清楚，送醫急救，目前無生命危險。

據了解，事故當下，15噸重的綠色大貨車載滿剛收割的稻米，要左轉往碾米廠卸貨，而2名22歲的男大學生則是騎乘紅色出租機車雙載，要前往池上伯朗大道遊玩，不料，在關山鎮仁愛路與和平路口不明原因發生車禍，雙方並無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。