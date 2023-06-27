許多人在一段感情中，即便愛意消退，還是會因為種種原因，勉強和對方在一起，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，對於愛情總是愛恨分明，如果不愛了就會表現得非常果斷，絕對不會拖泥帶水。

▍金牛座

金牛座對待愛情一心一意，如果發現另一半做了對不起自己的事情，即便內心仍然深愛著對方，依然會果斷提出分手，因為金牛座深知，繼續勉強在一起，內心還是會有疙瘩，不如早點分手放對方自由，也給自己重新來過的機會。

▍獅子座

獅子座做任何決定都相當果斷，特別是在感情上，更不喜歡拖拉，一旦發現對另一半的情感日漸消逝，他們絕不會勉強自己繼續將就下去，而是會表明自己的態度，向對方提出分手，面對感情相當拿得起放得下。

▍天秤座

天秤座日常生活中經常有選擇困難症，不容易做下任何決定，唯獨感情從來不會拖泥帶水，更不願意妥協將就，即便對方不斷挽回，但篤定離開的天秤座也絕不會被撼動一分。

▍水瓶座

水瓶座是相當做自己的星座，感情上一旦不喜歡對方，就會立刻提出分手，雖說方式比較委婉，但態度卻十分堅定，因為對他們來說，一段早已沒有了感情的親密關係，不要也罷。