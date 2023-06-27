園區面積占地1.7公頃，規畫6間家庭式湯屋、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座。（吳佩蓉攝）

園區面積占地1.7公頃，規畫6間家庭式湯屋、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉露天區由縣政府委外經營，得標廠商影流文創有限公司於去年7月開園接手，近日考量設備、營運成本及地方部落溝通等因素，決定將經營權交還給縣府統籌規畫；縣府表示，有關影流文表達預定提前解約的意願，並依合約及相關規定向縣府提出，工旅處將依行政程序辦理。

碧候溫泉位於泰雅族部落，由原住民族委員會補助及縣府、南澳鄉公所部分配合經費，共8300萬元建置，園區面積占地1.7公頃，規畫6間家庭式湯屋、露天風呂男女湯各1間、露天SPA大池2座及小池6座，去7月19日正式對外營運；其中露天溫泉由委外廠商影流文創經營，其餘為縣府管理。

影流文創負責人簡先生表示，當初秉持地方創生的初衷加入團隊經營，計畫書內規畫的露營區也帶來人潮跟營收，提供部落許多工作機會，卻也引來一些單位覬覦利益，斷溫泉管、斷電等阻撓營運，加上相關露營設置沒有事先申請被迫暫停，從每天千人遊客剩下10餘人，僅能免強營運。

簡先生指出，面對地方部落諸多紛擾因素，覺得無力繼續經營，決定將業務交還給縣府統籌經營，人流上也比較好管理，建議部落對於露營業務相關推廣能審慎評估，才能持續維生；希望能有更好的財團或團隊接手，讓美好的溫泉秘境保留下來。

縣府工商旅遊處表示，碧候溫泉賣店及露天區委外係經公開程序由影流文創有限公司得標，於2019年5月簽約，並於2022年7月碧候溫泉開園後正式對外營業，履約期間2年。有關影流文創有限公司表達預定提前解約的意願，並依合約及相關規定向縣府提出，工旅處將依行政程序辦理。

至於，碧候溫泉賣店經行政程序確認提前解約後，工旅處表示，目前縣府係受南澳鄉公所委託經營碧候溫泉3年，因此碧候溫泉賣店及露天區解約後的經營管理方式，基於尊重，工旅處將盡速與南澳鄉公所展開協商，於未達成共識前，碧候溫泉賣店及露天區將暫由工旅處接管，與秘湯區一併經營管理，持續為遊客提供服務。