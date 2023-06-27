義務役期從4個月改回1年，教育部近日又推3+1方案，讓大學4年可以3年讀完，1年去當兵。國民黨立委鄭麗文直批，大學學分難道可以隨著政客需要而去制訂更改，而不用跟學生們、大學校長、家長討論過？那麼大學的女生為什麼也不能彈性選擇修業3年就好？她質疑教育部長潘文忠怎麼不敢挺直腰桿了？怎麼不出來保護我們的孩子，說一個都不可以帶走，讓他們該在教室就在教室？點名不幫莘莘學子說話的潘文忠該下台。

「蔡政府這樣搞，解放軍會怕嗎？怕的只有大學生！」鄭麗文今(27日)在臉書發文質疑，蔡政府在制訂就學服役3+1以前，有和學生們、大學校長、家長討論過嗎？為了兵役政策想念幾年就念幾年，教育理念不重要嗎？民進黨不是最重視年輕人嗎？都不用和準大學生討論？更不要說送交立院審查了，高中生沒有投票權不重要？還是覺得學生都是死忠的？完全沒有看見任何政策檢討，這樣算哪門子的程序正義？簡直笑掉大牙。

鄭麗文指出，賴清德面對高房價只會硬拗和黨內metoo燒不停，民調支持度嚴重下滑，所以蔡政府才想要藉由新版全民國防教育來補破洞，由教育部領銜演出這場爛戲，結果越搞越糟？更不要說，三年讀大學，一年去當兵，蔡政府跟國防部是不是也承認讓青年學子當一年兵是在浪費時間？所以想要讓這一年兵役包括在學業生涯裡，好讓年輕人畢業以後，當作沒當過這一年兵？說真的，怎麼不乾脆一年讀大學，三年當兵啊？

「大小姐可以這樣隨意破壞大學體制嗎？」鄭麗文直言，還是民進黨也不知道為什麼大學需要念4年？認為4年學業毫無意義嗎？若真是因為兵役問題而彈性調整就讀大學的時間，那麼大學的女生為什麼也不能彈性選擇修業3年就好？當大家作業也可以封存30年？還是台灣要效仿英國，大學一律改為3年就好？在英國：如年紀為18至20歲之學生，英國的學士學位一般就讀期間為3年。畢竟照教育部邏輯，大學讀4年根本沒意義呀？

鄭麗文痛批，況且從全民國防手冊到兵役延長方案，教育部長一合體國防部，立馬就變成縮頭烏龜，只要民意反彈，就會說是誤會一場？當蔡政府說要當兵，大賣芒果乾、甚至塑造成台灣現在情勢兵凶戰危，需要年輕人上戰場時，教育部長怎麼不敢挺直腰桿了？怎麼不出來保護我們的孩子，說一個都不可以帶走！讓他們該在教室就在教室？怎麼可以跟國防部長關起門來討論，卻不敢出來替莘莘學子說任何一句話？