桃園龜山中正公園鄰近沒有室內球場，民代希望在中正公園籃球場加蓋，桃園市工務局、龜山區公所等單位日前會勘，目前朝向天幕、光電球場2方案擇一施作，已經向桃園市體育局、經濟發展局提報天幕補助計畫，確認方向後施作。

中正公園因為有大烏龜石像，又被居民稱為烏龜公園，是居民運動的地方，但公園內沒有遮雨處，若遇到下雨，民眾使用率大降。為此民代邀集工務局、經濟發展局、體育局、龜山公所前往會勘。

市議員李宗豪表示，市府雖然研議在龜山設立國民運動中心，不過預定位置在華亞科技園區一帶，和下龜山有一段距離，中正公園附近也沒有室內或者可以遮陽、避雨的運動空間，因此有加蓋的必要，利用太陽能也更為環保，還可以節省經費。

市議員陳雅倫則說，中正公園加蓋後，民眾無論晴雨都可以休閒運動，球場使用時間也可以更長，不光是下雨天，過去民眾因太陽太大不想打球，未來這問題也能改善，甚至舉辦活動也很方便，希望市府加快興建速度。

工務局、龜山區公所指出，有關天幕球場興建為薄膜、光電型天幕或鋼棚等方案，公所已經向體育局與經發局提報天幕補助計畫，將於確認政策方向後再做決定。其中一般天幕經費1850萬，光電球場經費1423萬，若是天幕球場，就與過去一樣，光電球場則是立柱子加上頂蓋，並在上加裝太陽能發電板，基於地方需求，會加快作業腳步。

另外經發局也同步辦理太陽能光電天幕標租案，並評估配合其他標租案以提升廠商投標意願。