近期「#MeToo」風波持續延燒，舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、NONO、炎亞綸皆被捲入。而今（27日）「大牙」周宜霈在社群上控訴黑人陳建州11年前也對她有「伸狼爪」的舉動，消息一出震撼全網。對此，相當關心時事的網紅潔哥（李秉潔）也發聲了。

大牙今日在社群上鼓起勇氣，公開11年前的往事，文中她憶及那晚，陳建州不顧她委婉拒絕多次後，仍進入她的房間，且還有「背後環抱」、「言語騷擾」等舉動，消息曝光後震撼全網，其貼文底下的留言區中也湧入許多演藝圈、政治圈以及不少網友留言力挺。其中，有著「鄉民女神」之稱的網紅潔哥也在該則貼文底下留言：「天啊好噁！」

此外，潔哥也在個人社群上發文，有感而發地寫下對於近期事件的看法：「突然覺得真的不是不爆，而是時候未到。」表示過往遭遇到性騷事件，在當時的時空背景之下，受害者真的無能為力，「但是現在不一樣了，網路普及跟發達，以及自媒體的盛興，讓所有被害者有能力為自己發聲。」

然而，潔哥也話鋒一轉，指出近期「#MeToo」事件也是有老鼠屎，「在那邊亂MeToo的人，想賺關注而胡亂栽贓的也不少。」此外，她被網友問及：「潔哥應該沒有MeToo吧？」也在留言區回應：「沒有，我出來的時候年紀已經偏大了，而且又很兇。」並補充：「不曉得會不會有其他妹妹出來爆料。」

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