女星大牙今（27日）在社群平台上爆料，透露11年前與陳建州（黑人）去香港工作，當時對方進房間後從背後環抱只穿著浴袍的她，拒絕後還說「好！那我們快一點！」因想到黑澀會時期曾被對方冷凍過，所以她委婉拒絕，並以同事關係拒絕發生關係，陳建州透過經紀人發聲否認該指控，范瑋琪也力挺老公；網友挖出多年前S.H.E剛出道上節目時與陳建州玩互動遊戲，事後Selina表示感覺他有伸舌頭。

S.H.E於2001年出道，當時還是新人的她們上綜藝節目宣傳，《TV三賤客》由羅志祥、陳建州、Makiyo三人主持，節目環節中嘉賓需蒙面，另一名嘉賓則趴在機器上向蒙面嘉賓緩緩靠近，由蒙面嘉賓按下按鈕才可停下，當時Selina抽到陳建州與她做互動，當時Selina是清純玉女形象，面對這種遊戲也表現得很緊張，開始後就問「可以按（停止）了嗎」，但其他人告訴她還沒有到很近，於是直接等到陳建州直接嘴對嘴親上已經來不及了，事後Selina不斷尖叫，一度掩面無法面對，陳建州則露出爽翻的表情，Selina過了一會才委屈表示「為什麼我覺得有（伸）舌頭的感覺。」，陳建州則慌張回應「我真的沒有伸舌頭，你不要這樣講」，Makiyo也表示Selina哭了。

當時上節目如果是男女藝人玩這個遊戲，通常都會側一邊親臉頰，當時Selina才19歲，節目播出後被S.H.E所屬公司嚴正抗議，許多粉絲也憤怒投書電視台，後來陳建州在節目中道歉才平息此事。

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