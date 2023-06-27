外貿協會26日於美國德州達拉斯市成立達拉斯台貿中心，為貿協駐美第五個據點；貿協董事長黃志芳表示，美國的資金、人才、企業快速往南流動，在美國政府加速製造業回流的各項政策推動之下，美南、墨北正在形成一個世界級的新製造中心，貿協布局與時俱進，而成立達拉斯台貿中心協助台商搶攻美南商機。

黃志芳強調，美國是我第2大出口國，近年來臺美經貿關係升級，加上甫已完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，為搶攻美南新興商機，繼紐約、芝加哥、舊金山、洛杉磯之後，於達拉斯設點；開幕現場冠蓋雲集，吸逾200名貴賓及企業領袖到場祝賀。

貿協指出，德州位於美墨邊境，為全美面積和人口第二大州，近年因新的科技聚落吸引大量技術人才湧入，美國5個增長最快的城市就有3個包括奧斯汀、達拉斯和休斯頓等位於德州，2023年《Fortune》前500大企業中亦有55家位於德州，該州已連續兩年蟬聯第一，包括埃克森美孚(石油)、 McKesson(製藥)、戴爾(IT)、特斯拉(電動車)和甲骨文(軟體)等大公司都將總部設於此，加以在美臺商向來是臺灣企業赴美發展的重要人脈聯結管道，德州華人人數更居全美第4，且因連結台積電落點亞歷桑那州及墨西哥的三角地帶，成為臺商布局的熱區。

黃志芳強調，考量我企業對美南與墨西哥投資比重漸增，為掌握供應鏈重組商機，貿協兩年前即開始評估將至美國南部重要科技、交通、電信和金融中心達拉斯市設立辦事處。