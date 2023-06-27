佳冬鄉23日就發生一起疑似因「逆光」造成的連環車禍，所幸僅造成2人輕傷無大礙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東夏季不僅豔陽高照，接近傍晚時分，台17線還常有夕陽逆光直射影響駕駛人視線問題，佳冬鄉23日就發生一起疑似因「逆光」造成的連環車禍，所幸僅造成2人輕傷無大礙，事後不少民眾向警方反映，建議設置告示牌，提醒大家減速慢行。

枋寮警分局指出，佳冬鄉23日下午6點38分發生一起連環車禍，73歲古姓老翁開車行經台17線北上264.5公里處時，疑因夕陽逆光導致視線不清，進而與騎車行駛在慢車道的82歲鄭姓老翁發生擦撞，隨後又被19歲機車騎士從後方追撞。

警方說，3名駕駛騎士的酒測值都為零，只有8旬鄭翁與他載的女乘客受有輕傷，送醫後無大礙，詳細肇因尚待釐清中，為此也呼籲民眾，夏季傍晚時分行經逆光路段時，可配戴太陽眼鏡或是使用駕駛座上方遮陽板，遮擋強烈光線，並減速慢行以增加反應時間。

該起連環車禍在地方引發討論，不少民眾都表示，行駛在逆光的道路上非常危險，而且台17線道路很寬，很多車輛車速都很快，建議公所或警方應在附近設置告示牌，提醒大家要減速慢行。