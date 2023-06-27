現場起獲丟棄之愷他命摻食吸管1支，及丟棄於路邊的毒品咖啡包5包，警詢後全案依毒品危害防制條例移送偵辦。 （翻攝畫面）

昨（26）日凌晨3時許，新北市1名23歲黃姓男子於板橋區大仁街巷弄內拉K，板橋派出所員警巡邏經過，突然聞到濃厚愷他命味道於是下車查看，黃男見警隨即跑離，並丟棄香菸盒，警方追緝約70公尺後控制黃男，現場起獲丟棄之愷他命摻食吸管1支，及丟棄於路邊的毒品咖啡包5包，警詢後全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，昨（26）日凌晨3時33分許，板橋警分局板橋派出所警員邱懷恩、鄭博文執行巡邏勤務，行經轄區大仁街110巷7弄內，突然聞到濃厚愷他命味道遂下車步行查看，在該巷內發現有一名年輕男子見警隨即跑離，並丟棄香菸盒，警方隨即追緝約70公尺在南雅西路二段301巷內控制該男子，現場起獲23歲黃姓男子丟棄之愷他命摻食吸管1支，隨後發現其舉止有異，並趁機將毒品咖啡包5包丟棄於路邊，遭警方識破，即依法查扣毒品違禁物並宣讀權利將其逮捕帶返所偵辦，查扣毒品經檢驗呈愷他命及卡西酮毒品陽性反應，黃嫌坦承持有、施用毒品不諱，警詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

據了解，板橋派出所警員邱懷恩、鄭博文平時工作表現主動積極，查獲各類刑案績效優異，尤其對於偵辦毒品案件有獨特見解，因吸食K他命會散發出一種類似腐臭蘋果，卻又夾雜一股塑膠品的燒焦味和果香的味道，毒品快感是瞬間，破滅是永遠，提醒年輕人應拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。

板橋警分局長黃南山表示，鑑於各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。

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