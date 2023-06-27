台南本土登革熱累計已達71例，國軍明天起將進駐仁德區實施防疫噴藥作業，杜絕登革熱疫情蔓延；市長黃偉哲今天呼籲，登革熱防疫不只是市府的事，更是全體市民的事，不分疫區或非疫區，必須全市總動員。

黃偉哲說，第1起本土案例基因定序及感染途徑已找到，當務之急是控制疫情，阻絕更多人感染，他感謝在第一線孳清、防治及宣導人員持續壓制疫情，證明台南有防疫能力。

黃偉哲強調，「今天的境外，是明天的境內；今天的非疫區，明天可變疫區」，希望大家以謹小慎微的態度因應，包括學校、各區里動員防疫都要迅速，黃偉哲也責請消防局無人機隊支援空中投藥及空中巡查積水容器。

衛生局表示，台南目前有71例本土個案及7例境外移入。自通報第1起本土案例以來，衛生局加強個案住家及活動地周邊病媒蚊密度調查、孳清，即時進行化學防治，並設置採血站進行擴採，針對東區、仁德區、善化及北區等基層院所，持續電話追蹤通報情形。

針對登革熱本土確診個案分布情形繪製疫情孳清及化學防治地圖，截至6月25日，孳清方面共調查2萬9192戶，查獲277間陽性戶、6533個積水容器、382個陽性容器並完成清除，並開立舉發單69件；化學防治方面，應噴戶數3880戶，總完噴戶數3708戶，總完噴率97％，查獲積水容器2000個，陽性容器76個，均已完成清除。

環保局表示，6月中旬以來已在確診個案所在地及發現陽性地點，加強孳生源稽查及清除工作，較難到達的高風險區，如屋頂溝槽、未加蓋的儲水槽等，則運用空拍機巡檢。日前出動3台消毒車及背覆式水噴機4台，在外圍高風險區塊及社區巷弄、屋後溝及防火巷噴藥，截至26日，擴大化學防治噴藥面積超過403萬平方公尺。

環保局也針對有疫情的行政區營建工地，若連續2次發現陽性孳生源，將函送工務局停工。此外，暑假期間將請教育局督導各校維護校園環境，特別是廁所馬桶務必每週沖水一次。

環保署日前也已同意補助防疫經費335萬元，環保局將用於採購殺蟲劑、防蚊液、消毒用藥等物資。另，環保署今日再補助40萬元雇工經費將提供區公所雇用人力加強孳清。

市場處近期已請公、民有市場在6月底前完成大掃除，阻絕孳生源。另也導入科技防疫，透過預警系統預測登革熱高危險市場，針對系統預測的警戒市場，則請該市場管理及清潔人員自行加強孳清頻率，每周巡查增至2次。