美國公路自由車退役名將阿姆斯壯（Lance Armstrong）最近在推特談論跨性別與運動競賽的公平性，遭遇相當強烈的反彈。阿姆斯壯說：「這個世界不允許我們一邊支持跨性別族群，一邊又懷疑他們的參賽公平性嗎？我們是否無法單純提出問題而不被貼上恐跨和歧視者的標籤？」

阿姆斯壯提到現在的「取消文化」讓大家無法理性的談論問題：「我們是否進入一個不允許爭辯、甚至令發問者恐懼的時代？發問者擔心丟掉工作、被羞辱或是被取消？身為一個非常熟悉這種情況的人，我自認該由我來提出這些討論。」

美國奧運男子十項金牌國手詹納（Caitlyn Jenner）後來跨性別成為女人，她一向堅持跨性別不該參與女子賽事，甚至主張「跨性別比打禁藥更不公平」。阿姆斯壯這次就是去拜訪她談論跨性別運動權利的問題。

即使阿姆斯壯的話有道理，但他的運動人格已經破產，網友譏笑他是全美國最沒資格談論「公平性」的運動員。阿姆斯壯當年長期使用體能強化的違禁藥物，在1999年至2005年達成環法賽7連霸，2012年被美國反禁藥組織稱為「體壇史上最縝密、最高竿的禁藥使用計畫」。阿姆斯壯大部分的獎牌遭到剝奪，不過他賺得口袋飽飽加上投資成功，外媒估計他的淨資產超過5000萬美元。