「Chill形蟲」展品於新光三越台北信義新天地A8登場，可搭配AR擴增實境互動體驗。（吳松翰攝）

「森之鹿」展品在新光三越台北信義新天地A9，帶來溫暖的意象。（吳松翰攝）

「夜光精靈」於新光三越台北信義新天地A9、台中中港店登場，宛如照亮了回家的路。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

新光三越台北信義新天地A8每晚6點至10點，每半小時Chill形蟲會帶來魔幻燈光聲音秀。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

「Chill形蟲」於新光三越台中中港店。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

「Chill形蟲」於新光三越台南新天地。（新光三越提供／吳奕萱台北傳真）

積極將永續、生活、美學融入於百貨商場的新光三越，今年夏季合作台灣知名黑青藝術家－陳普Pu Chen，推出「LUMINOUS FOREST夜光森林空間展」，以生態樂園概念為發想，並以夏季代表昆蟲「鍬形蟲」為主角，全新創作高達9米的「Chill形蟲」、魟魚造型的「山脈的耀動」、走入城市森林的麋鹿「森之鹿」，及照亮回家路的「夜光精靈」等主題，搭配AR擴增實境、夜間聲光秀等體驗，帶領民眾進入奇幻的藝術空間，即日起至8月31日，於新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地同步登場。

台灣藝術家陳普從手繪創作出發，作品都跟生物及生命的狀態有關，並以「黑青」系列聞名，結合2D、3D、AR、裝置藝術、展覽及工作坊，透過多樣媒介呈現出視覺藝術的可能，也是台灣很早就結合AR技術創作的藝術家。從去年11月起，新光三越找上陳普合作，半年多來雙方激盪出許多發想，陳普表示，過去他的作品多以動物為主，這回首次以昆蟲為主角，將「鍬形蟲」擬人化，呈現自在飛翔的感受，在信義區打造出夏季的舒適氛圍。

陳普指出，能在百貨商場呈現自己的創作，有別於以往的藝術展，讓他的作品能被更多民眾看見，新光三越不止提供發揮空間，在企劃與人力上也有諸多協助，等於是雙方「共創」的成果；其中北中南各打造3隻的9米高「Chill形蟲」展品，靠近更能聽見蟲鳴鳥叫，搭配AR擴增實境，會有意想不到的小驚喜，晚間每半小時帶來的聲光秀，音樂也由他親自挑選，讓民眾彷彿置身於奇幻森林中。

此外，7月13日起新光三越將舉辦多項暑期特企活動，包括：憑AR濾鏡互動照片，或於指定櫃位拍攝任1隻黑青角色，出示社群打卡畫面，能兌換「黑青貼紙與夏日飲品／冰品兌換券」，還有小朋友最愛的作畫活動，於指定時間繪畫並繳回自己的黑青角色，有機會獲得限定帆布袋。

而今夏若想要當探險繪畫家，8月起即將登場「廣場變畫布封街彩繪」活動，新光三越北中南將號召超過300位大小朋友，一起和黑青設計師團隊，繪製獨一無二的巨型黑青角色，共同用實際行動支持生態保育。