NCC明天審查鏡電視案。（摘自陳琬惠臉書／楊亞璇台北傳真）

NCC明天審查鏡電視案，民眾黨立委陳琬惠今天在臉書爆料，她接獲NCC內部員工檢舉，有一位向來堅持NCC針對鏡電視諸多爭議應該徹底調查、不應刻意放水的NCC委員，近日因確診請假，陳耀祥見機不可失，火速將爭議甚大的鏡電視變更許可案排上明天的議程，意圖趁機強行通過，司馬昭之心，昭然若揭。

「陳耀祥藐視國會，鏡電視案將強渡關山？」陳琬惠表示，去年初，趁著立法院休會，NCC主委陳耀祥偷偷摸摸地讓鏡電視順利取得執照。結果毫不意外，陳耀祥再次故技重施，將在明天趁著休會排審鏡電視變更許可案。

陳琬惠說，她接獲NCC內部員工之檢舉，有一位向來堅持NCC針對鏡電視諸多爭議應該徹底調查，不應刻意放水的NCC委員，近日因確診請假，無法出席明天的委員會，陳耀祥見機不可失，火速將爭議甚大的鏡電視變更許可案排上明天的議程，意圖趁機強行通過，司馬昭之心，昭然若揭。

陳琬惠直言，面對如此重大之審議案件，竟然將由五位NCC委員就做出決定（副主委翁柏宗已迴避、一位要求徹底調查的委員因病請假），其中還包括一路強勢護航鏡電視、本身已被列為貪瀆罪被告的主委陳耀祥，簡直荒謬至極！

陳琬惠指出，她已經多次明確指出，在鏡電視案有三大核心爭議：「政治黑手介入」、「鏡電視違反行政處分附款」、「NCC內部洩密不斷」調查完成前，絕對不能違反去年底交通委員會所通過的臨時提案，強行排案闖關，但顯然陳耀祥靠勢「層峰」力挺，完全不甩國會的決議，堅決護航包庇鏡電視到底！

她指出，再次敬告陳耀祥，切勿為了替執政黨強渡關山，也呼籲其他NCC委員展現最起碼的道德勇氣，不應如此草率通過鏡電視變更申請案。