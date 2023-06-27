《變身少女露比》化聲迷人海怪公主（陳俊吉攝）

今年夏天既搞笑又暖心的動作喜劇動畫片《變身少女露比》找來曾入圍金馬獎最佳新演員的李沐擔綱配音員，她在受訪時談到配音過程，先是開玩笑表示自己第一次配音不敢亂改劇本，該怎麼配就怎麼配，重配次數一度多達10幾次，接著不敢置信地說：「我講話已經很快了，沒想到她比我更快，我竟然一直大舌頭。」

李沐首度挑戰好萊塢動畫配音，「化聲」迷人海怪公主露比。動畫中有許多青春洋溢的橋段，例如參加舞會、想約喜歡的男生出去。提到參加舞會，李沐表示，國中有辦舞會，但邀請嘉賓是誰已經不記得了，她接著打趣自己前一部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》的合作夥伴周興哲，笑說：「嘿！舞會來賓搞不好是周興哲唷，畢竟他出道的早。」

求學階段有喜歡的男生，也有想參加聯誼的時候，她承認自己在高一時對聯誼很好奇，但在得知要在淡水玩大地遊戲之後，便覺得天氣太熱不想去，就這樣錯過了聯誼機會。李沐自曝自己會在心儀對象面前裝酷、裝沒事，孰料許多機會因此無疾而終，但現在想想也不是壞事，她接著說：「第一次約男生出去，就是跟現在的男朋友」，現在的她也感到開心，沒把機會隨便讓出給他人。

公主露比在電影中因海怪身份感到沒自信，李沐也會有沒自信的時候嗎？她坦言自己有嚴重的「新生恐懼症」每次去新環境都會焦慮。自己跟他人混熟大概要月餘，電影那時候都已經拍完了，但她也補充：「但現在認識的人越多，去哪大概都會見到幾個熟面孔，就比較沒這麼緊張了。」

李沐與王淨的好感情大家皆知，2人現在都屬台灣影壇新生代最亮眼的女演員之一，提到好閨蜜王淨，她說因工作繁忙，最近比較少見到她，但還是會送小餅乾過去，為王淨加油打氣。