「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」，第一階段的龍門吊棧橋式碼頭工程，27日開工，工程經費計3,000萬元，工期約8個月，配合從義大利進口的自走式天車，將可從海上吊起300噸級漁船上架維修。

得標BOT的嘉泰遊艇公司，由嘉信遊艇持股51％，嘉泰遊艇總經理龔俊豪表示，龍門吊棧橋式碼頭是該BOT案的第一期工程，緊接著位於陸域的2座修造船廠，也將在今年7月申請建照，規劃9月陸續動工興建，預定2025年完成。

至於98個泊位的遊艇碼頭，龔俊豪指出，要等到遊艇碼頭的水域峻深之後，才能動工，不過，將力拚2028年之前完成，但在此之前，會興建10多個可供臨時停靠的遊艇碼頭，作為船舶維修使用。

高雄海洋局表示，「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」，充分展現出開發商嘉泰遊艇公司的決心，未來，將可提供興達漁港在地漁船的更便捷、更專業的維修服務。

此外，此一BOT開發將具有示範作用，進而帶動鼓勵民間投資者參與公共設施土地利用，成功開發的典範，因此，海洋局表示將持續協助嘉泰遊艇公司申請取得建築執照等相關行政流程，並對該公司所提規畫設計內容加以把關，務必如質如期於5年內完成2座修造船廠及98個遊艇泊位，強化遊艇服務產業量能，並為茄萣再創造更多的就業機會與商機。