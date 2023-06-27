▲警方攙扶魏男平安返家後，魏男也逐漸酒醒，對於麻煩警方很不好意思，也感謝警方的協助。（基隆市警局提供／徐佑昇基隆傳真）

本月25日凌晨2時許，基隆市警察局第四分局安定派出所接獲民眾報案，表示安樂區崇德路184號前有男子疑似是酒醉躺臥路旁，需警方到場協助。警方查看後，確認倒臥的魏姓男子應是喝醉，便攙扶其安全返家，而魏男途中逐漸酒醒後，對於麻煩警方相當不好意思，也感謝警方協助其返家。

第四分局表示，安定派出所警員陳品任、廖竑鈞於25日獲報後，立即趕往現場查看，果見一名男子渾身散發濃濃酒氣躺臥於路口處睡著。

警方先嘗試喚醒男子並引導至路邊稍坐休息，待男子意識稍微清醒後，經詢問得知其為67歲魏男，家就在附近，但因酒後返家途中不勝酒力才會醉倒在路口，幸好沒發生意外。

警方後繫魏男兒子到場後，合力攙扶魏男返家休息。抵達住處後，魏男也逐漸酒醒，為自身酒醉狀態造成警方困擾感到十分內疚，並感謝員警暖心護送返家。

警方呼籲，民眾若有飲酒，應注意自身酒量，適量飲酒並保持意識清醒，以確保自身生命財產安全；另可由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」等安全駕駛觀念。

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