桃園武陵高中是唯一連2年都有入選美國國務院「科技女孩」的學校，校長林煥周期許醫科班張家慈能收穫滿滿。（蔡依珍攝）

台灣在去年開始參加美國國務院「科技女孩計畫」，全台海選出3位高中女生赴美投入理工科學，武陵高中是唯一連2年入選的學校，其中醫科班張家慈開創英辯社、積極參與科技課程，優秀的領導力、團隊合作和科技表現讓她脫穎而出，下月將赴美25天，笑說最期待參訪NASA。

武陵高中2年級的張家慈說，「科技女孩計畫（TechGirls）」是要鼓勵來自世界各地年輕女性投入理工科學，台灣去年首次參加，今年邁入第2屆，她高一獲悉這個計畫就興趣盎然，且去年聽聞武陵學姐分享更加深決心，雖然距離學測剩半年且和畢旅撞期，仍毅然決然卯起來準備備審資料。

「學姐分享勝出的原因是閃閃發光的眼神！」張家慈說，高一時深知英文口說和聽力重要性，苦無練習對象而參加英辯校隊，在全國高中生英語辯論比賽獲評審團獎，高二更決定在武陵創辦英辯社，持續提升英語思考力，她說社團經驗展現她的領導力和團隊合作精神，加上平時熱衷參加人工智慧物聯網等課程，都符合「科技女孩」特質，且面試順利用英語答題，充分展現熱忱跟嚮往，終讓她在激烈競爭中脫穎而出。

張家慈說，將於7月7日至8月2日赴美參加長達25天的科技電腦營和職場體驗，全程免費，因從小對外太空有憧憬，非常高興能「美夢成真」參訪美國太空總署，她也很期待能跨出舒適圈和逾30個國家的科技女孩們接觸，「畢竟要造訪巴勒斯坦、阿根廷等國家已不易，遑論進一步交流意見和文化！」期許自己能「偷學」到她們優秀的地方。