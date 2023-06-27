海洋委員會主委管碧玲（前左五）27日會見貝里斯國防暨邊境安全部長馬林（Florencio Marin Jr.）等一行人。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會主任委員管碧玲於27日上午會見貝里斯國防暨邊境安全部長馬林（Florencio Marin Jr.）等一行人，管碧玲說，貝里斯在國際場合中一直聲援台灣，可說是我國真誠的盟友，感謝貝里斯的付出，也希望未來繼續維持此堅定的友誼。

海洋委員會今晚發布新聞稿，管碧玲表示，我國與貝里斯共享民主與自由等普世價值，雙方於1989年建交，迄今已逾33年，不管在基礎建設、農業、教育文化以及資通訊科技等領域，都有非常密切的合作。

馬林說，非常高興拜訪海委會，台貝兩國甫於去年9月完成簽署「台貝海巡合作協定」，期待雙邊在海域安全、海難搜救、漁業執法與打擊海上跨國犯罪等領域上，持續推動相關合作，強化夥伴關係。

管碧玲還指出，我國海巡署在國際搜救任務上，一直扮演著積極且重要的角色，例如今年獅子山籍雜貨輪於台灣附近海域失火，海巡署投入救援，將12名船員平安救起。她也提到近期我國漁船成功救援他國船員案例，包括「盈榮638號」、「日大旺」、「滿勝發6號」等漁船，在1個月內分別在夏威夷外海救了5名美籍船員、在南大西洋救了1名英國籍帆船賽選手、在菲律賓海域救了2名菲律賓籍船員。