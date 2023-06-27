嘉義市長黃敏惠推薦嘉義市遊程好玩好吃好買。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府參訪團拜會泰國出境旅遊協會進行交流。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府參訪團拜會泰國出境旅遊協會並合照。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府參訪團拜會泰國出境旅遊協會，合照留下參訪紀錄。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府看好泰國觀光潛力，市長黃敏惠率團到泰國曼谷參訪交流，首要行程即拜會泰國出境旅遊協會（Thai Travel Agents Association，TTAA），力推嘉義市是阿里山入口門戶，好住好吃好玩好買，期待與泰國共同推動觀光的實質交流與合作，由協會首席顧問Anake Srishevachart代表接待。

黃敏惠市長率市府團隊、嘉義市城隍廟及觀光產業等各界代表，於6月26日至30日到泰國曼谷展開5天4夜的參訪，就觀光、宗教、市集與文創設計4大面向交流與學習，與外交部駐泰國代表處薛秀媚公使、交通部觀光局駐曼谷辦事處陳憶婷主任、泰國台灣商會聯合總會代表等人共同洽談國際旅遊合作。

黃敏惠表示，她首次到泰國，也是嘉義市政府第1次與泰國交流，泰國到台灣的觀光客逐年上升，顯見台灣逐漸成為泰國遊客的熱門選項，聞名世界的阿里山小火車就從嘉義市發車，嘉義市是阿里山的入口門戶，孕育出獨特的林業文化與木材運輸產業鏈，至今保留約6000棟傳統木屋，就是林業經濟發展的見證，嘉義市也是「畫都」、「管樂之都」，人文薈萃。

黃敏惠還說，嘉義市火雞肉飯、沙鍋魚頭及豆漿豆花等特色小吃，都是來嘉必吃的菜單之一，也曾經登上Netflix的紀錄片「世界小吃」亞洲篇，好吃、好買。

黃敏惠還推薦每年農曆8月1日「夜巡遶境及夯枷解厄」城隍廟的信仰民俗活動及家將文化

，是嘉義市重要的無形文化資產。

外交部駐泰副代表公使薛秀媚感謝黃敏惠市長率團交流以及TTAA熱情的接待，她說，黃市長此次到訪泰國，不僅積極的推廣台泰之間的觀光交流，加深嘉義市與泰國的友好關係，促進兩地在觀光、文化等領域的交流與合作。

台灣商會聯合總會總會長陳漢川說，目前駐泰台商約有5000間家企業，去年台灣投資泰國排名第4位，今年第1季躍居首位，未來會大力推展台灣觀光，透過這次成功的交流活動，讓嘉義市與泰國之間的觀光交流將取得更大的突破和發展，增進兩國互利共贏的合作關係。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，TTAA擁有780個旅行社成員，是泰國出境市場最重要旅遊組織、最大的旅遊協會，日前與台灣觀光協會簽署多項合作備忘錄，藉由這次拜會希望開展雙方的合作機會，共同推動觀光旅遊的實質交流與合作。