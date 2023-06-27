他指出，近年蛋殼區的二線城市漲勢勝過蛋白區，這是因為南北建設均衡所帶動的南北房市翻轉的現象，此波中南部房市的榮景絕非「群魔亂舞」，絕對是「有基之彈」。

李同榮也針對購屋者提出長線置產的七大面向。他說，房市置產進可攻、退可守的策略，首重區域發展潛力，重視南北均衡，基期低長線有利多區域如桃園、台中、台南、高雄科技S廊帶；疫後替代商機如物流、觀光休閒、商務中心、會議中心等，產品選擇上，聚焦A級商辦、廠辦、飯店 民宿、都會精緻小宅、商務套房，以及少子化、老齡化趨勢下的單身公寓、老人健康宅等。

未來看好的增值潛力區包括新興工業區週邊區域、軌道建設劃定區域、高鐵經濟發展區，六大都會具潛力發展區需具備軌道經濟、新興工業區、市地重劃精選商圈等三大特色；二線城市包括基隆、竹北週邊、彰化、嘉義、屏東五大城市與大都會加速連結，後市看好。

他並建議，首購自住者若永遠在等待房市下跌，就永遠買不到自己的房子，因為房價在怎麼跌，低總價小坪數跌幅都有限，非專業實務人士也很難在房市下跌中摸到底，反而容易錯過時機，何況既然是自住，就不會三、五年就賣，不必考慮短期的市場行情波動。另外，都會未來的租金更會節節上漲，儲夠自備款就要出手，以原來租金就可抵銷貸款支出，才不會淪為長期租賃的無殼蝸牛。